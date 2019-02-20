Северную Корею заподозрили в похищении дочери дипломата в Италии

В Италии проверяют информацию о вероятном похищении северокорейскими спецслужбами дочери исполнявшего обязанности посла КНДР в Риме Чо Сон Гиля. Об этом пишет агентство ANSA.

По его информации, изучением данных о том, что 17-летнюю школьницу в ноябре 2018-го выкрали и насильно отправили на родину, занимается в том числе итальянский МИД. Как отметил замглавы ведомства Манлио Ди Стефано, если произошедшее получит подтверждение, то это окажется «беспрецедентно серьезным случаем».

О том, что дочь Чо Сон Гиля принудительно репатриировали в Пхеньян, ранее сообщило агентство «Ёнхап».Отмечалось, что это произошло в том же месяце, когда исчез сам Чо Сон Гиль. Считается, что его решили заменить, после чего он подал прошение об убежище и скрывается.

Издание ссылалось на бывшего северокорейского дипломата Тхэ Ён Хо, бежавшего в Южную Корею в 2016-м. По его словам, старшеклассницу насильно вывезли прежде, чем она смогла присоединиться к родителям. «Я не знаю точно, сколько детей было у Чо. Но остававшийся в Италии [ребенок] был отправлен обратно в Северную Корею. Чо в настоящее время — вместе со своей женой», — рассказал перебежчик.

Мужчина начал работать в посольстве КНДР в Италии в мае 2015 года. Он стал исполнять обязанности главы дипмиссии осенью 2017 года: до этого из Рима выслали посла из-за очередного испытания ракеты в рамках северокорейской ядерной программы.

Высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо пропал в августе 2016 года из посольства в Лондоне незадолго до возвращения на родину. Позднее стало известно, что он вместе с женой и детьми сбежал в Южную Корею. Его семья была взята под защиту правительства. Пхеньян обвинил мужчину в разглашении государственной тайны и незаконном присвоении чужого имущества.

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