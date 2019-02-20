Девять тысяч полуголых мужчин схлестнулись за право потрогать «бога»

В японском городе Инадзава, префектура Айти, прошел фестиваль Хадака-мацури («голый фестиваль»). Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.

Во время фестиваля выбирают так называемого син-отоко — «человека бога». Считается, что он берет на себя все людские невзгоды. Чтобы переложить свое бремя на син-отоко, защититься от болезней и злых духов, нужно потрогать его, пока он поднимается к храму.

В этом году син-отоко стал 27-летний Суки Мацумото (Shuki Matsumoto). На подходах к храму его ожидали девять тысяч участников фестиваля. Они были одеты в традиционные набедренные повязки фундоси.

Полуголые мужчины с криком окружили Мацумото со всех сторон и принялись трогать его, толкая и расталкивая друг друга. Попутно они обливали син-отоко водой, как того требует очистительный ритуал. Чтобы пробиться через толпу, ему понадобилось около часа. В конце пути к нему привязали веревку и тащили по воздуху над головами кричащих мужчин. Когда он исчез в храме, собравшиеся зааплодировали.

В 2016 году сообщалось, что в японском городе Кавасаки прошел фестиваль железных пенисов. Во время мероприятия процессия несла на плечах и волочила по земле три фаллоса разных цветов и размеров.

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