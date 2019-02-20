Бывалых военных наградят скидками в магазинах

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Министерство обороны России предложило розничным торговым сетям предоставлять скидки на свою продукцию военнослужащим-обладателям наград, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее письмо было разослано как минимум восьми ритейлерам, и некоторые из них уже оценили предложение «как положительное». Минобороны предлагает давать скидки кавалерам орденов Мужества или обладателям медали «За отвагу». Таким образом удастся повысить их социальный статус, считают в ведомстве.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу уже распорядился разработать систему скидок для военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов войн в ведомственных магазинах «Военторг».

При этом Минобороны не планирует вносить изменения в действующий закон «О статусе военнослужащих», в котором прописаны все преференции и льготы, пишет издание. По его данным, предложение министра носит «исключительно рекомендательный характер».

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