Продавцы детской порнографии перекочевали из Tor в мессенджеры

Злоумышленники, выставляющие на продажу интимные фотографии несовершеннолетних детей и данные украденных кредитных карт, используют для сбыта защищенные мессенджеры, выяснило «Би-би-си».

Издание отмечает, что миграция продавцов нелегального контента произошла после нескольких успешных операций полиции в отношении площадок в даркнете. Ссылки на закрытые чаты в Telegram, содержащие «непристойные фотографии детей», были обнаружены в том числе в комментариях в YouTube.

Представитель Telegram сообщил, что администрация оперативно рассматривает жалобы на подобный контент и самостоятельно ищет чаты с нелегальным контентом для последующей блокировки. В YouTube также заверили, что имеют «нулевую толерантность» к контенту с детской порнографией.

В Discord были обнаружены несколько чатов, которые рекламировались как «подходящие для 13-17 летних». В них администраторы пытались убедить детей делиться своими откровенными фотографиями. Один из пользователей продавал доступ к форумам с педофилами и «предлагал купить гигабайты порнографии и педофильских материалов».

«Девять гигабайт за 50 долларов (более 3,3 тысячи рублей), 50 гигабайт за 500 долларов (более 33 тысяч рублей), и 2,2 терабайта по цене около 2,5 тысячи долларов (более 165 тысяч рублей)», — назвала расценки руководитель отдела исследований в охранной фирме IntSights Ариэль Эйнхорен (Ariel Ainhoren).

Журналисты также обнаружили подобные чаты для продажи украденных данных кредитных карт.

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