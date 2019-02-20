Бренд Braun представил идеи подарков для мужчин к Дню защитника Отечества: электрические бритвы различных модификаций. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 20 февраля.

Конструкция устройств учитывает разнообразные потребности мужской кожи. Флагманская модель линейки — электробритва Braun Series 9 9297cc, в которой реализована плавающая головка, разработанная по инновационной технологии SyncroSonic, которая обеспечивает 40 тысяч режущих движений в минуту и 160 раз в минуту проверяет плотность щетины. Элементы бритвенной системы покрыты устойчивым к окислению титаном. Бритва снабжена станцией Clean&Charge для удобной очистки и зарядки.

Фото: Braun

Еще один вариант подарка — электробритва Braun Series 7 7893s. Она поставляется в специальной комплектации вместе с электрической зубной щеткой Oral-B PRO 500 Cross Action. Бритва со смарт-технологией Sonic «считывает» контуры лица и обеспечивает чистое бритье, а зубная щетка — приятный бонус, позволяющий следить за здоровьем зубов.

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Подарком молодому человеку станет яркая модель в корпусе красного цвета — электробритва Braun Series 3 ProSkin 3050cc Red со станцией Clean&Charge. Тройная бритвенная система Free Float обеспечивает мягкое бритье, а практичная конструкция водонепроницаемого корпуса позволяет ополаскивать модель под струей воды.

В 2018 году бренд Braun представил свой первый универсальный набор для мужского стайлинга: модели с наборами функций «6 в 1», «7 в 1», «8 в 1» и «9 в 1». В наборы входят от шести до девяти дополнительных насадок с разными функциями для ухода за лицом и телом. Их можно использовать самостоятельно в домашних условиях, а некоторые модели пригодны для работы в душевой кабине.

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