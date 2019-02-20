Подписанную Горбачевым просьбу о прощении продали за 12 миллионов рублей

Арт-провокация «М. Горбачев. Простите» была продана на аукционе за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на странице аукционного дома «12-й стул» в Facebook.

Работа представляет собой холст с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева и напечатанным словом «Простите» сверху него, сделанную художником В. Ивановым. Стартовая цена лота составила 100 тысяч рублей, что в 120 раз меньше финальной стоимости. В результате 10-минутного торга арт-объект приобрел анонимный телефонный покупатель.

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По словам Иванова, работа была создана в 2009 году, во время визита Горбачева в Международный университет в Москве. Сам художник был тогда студентом этого вуза и присутствовал на встрече с политиком. Иванов поделился, что «заранее заготовил большой холст и маркер» для Горбачева, чтобы он «что-нибудь нарисовал на память».

«Михаил Сергеевич улыбнулся, широко расписался и добавил: "Сам нарисуй, фантазии у тебя хватает!" В этот же день я нанес надпись: “ПРОСТИТЕ”», — рассказал Иванов.

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом СССР. В период его деятельности в стране произошли серьезные изменения, в частности, окончание холодной войны и распад Советского Союза.

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