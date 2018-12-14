Телефонную книгу Сталина продали за три миллиона рублей

Книгу со списком абонентов автоматической телефонной станции правительства СССР продали на торгах в четверг, 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного фонда «Литфонд» Сергея Бурмистрова.
Телефонная книга, изданная в 1950 году, хранилась у Николая Шверника, ближайшего сподвижника Иосифа Сталина. В ней собраны все телефонные номера советского политического истеблишмента — от высших кабинетов и дач Сталина, Лаврентия Берии до номеров всего политбюро и помощников.
Стартовая цена лота составляла 30 тысяч рублей, однако в результате книга была продана за три миллиона рублей
Также на аукционе было представлено на торги одно из последних писем лидера группы «Кино» Виктора Цоя, адресованное жене Марьяне. В нем музыкант жаловался на усталость от публики и финансовые трудности.
В октябре 2018 года окурок французского рок-исполнителя и актера Джонни Холлидея продали на аукционе в Париже за 250 евро. Первоначальная цена лота составляла 50 евро.