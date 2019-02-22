В России появился первый с 2015 года генерал армии

Президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии главнокомандующему Сухопутными войсками Олегу Салюкову. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 22 февраля, на портале правовой информации.

Как следует из текста документа, тем же указом начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину присвоено звание генерал-полковника.

Салюков стал 65-м военачальником в современной истории России, которому было присвоено звание генерала армии. До этого последний раз такое звание присуждалось в 2015 году: тогда его удостоились Виктор Золотов, занимающий в настоящее время должность директора Росгвардии, и заместитель министра обороны Павел Попов. Первым российским генералом армии в 1992 году стал Павел Грачев, занимавший должность министра обороны.

Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. В 1977-м окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1985-м — Военную академию бронетанковых войск, в 1996-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. С 2010 по 2014 год занимал должность замначальника Генерального штаба ВС России. В мае 2014 года был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками.

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