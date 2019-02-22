Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россиян позвали на двухмесячные военные сборы
В РПЦ заинтересовались аниме-иконами
Гуайдо подписал первый президентский указ
Третий «отравитель» Скрипалей засветился в документальном фильме
Культовый клип Freestyler обновили на его 20-летие
Объяснена загадочная аномалия внутри атомов
Наркотик на 13 миллионов долларов спрятали среди клубники
Россиянка с гробом отказалась от помощи властей
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид после четырех лет полета
Новости партнеров

Улучшающие внешность фотофильтры довели девушку до депрессии

Перейти в «Мою Ленту»
Мейси Хазелвуд

Британка Мейси Хазелвуд (Maisie Hazelwood) из города Мейдстоун стала зависимой от мобильного приложения Snapchat, которым она пользовалась для улучшения внешности на фотографиях. Об этом пишет The Daily Mail.

Студентка использовала приложение на протяжении восьми месяцев. Она отмечала, что фильтры делали ее красивее даже без макияжа. Любимым фильтром девушки был «тот, который удлинял ресницы и делал пирсинг носа».

Она осознала зависимость, когда семья попросила отправить им ее фотографию, но у девушки не нашлось снимков без применения фильтров. Она решила удалить Snapchat из телефона, после чего «почувствовала большое облегчение» и начала медленно принимать свою настоящую внешность.

Однако на первых порах она впала в уныние. «Я не могла встать несколько дней с кровати, поскольку была ошеломлена, увидев себя без фильтров», — говорит Хазелвуд. Разница в настоящей внешности и в образе на фотографиях заставляла девушку думать, что люди будут над ней смеяться.

В январе американский журналист попытался избавиться от интернет-зависимости с помощью нового увлечения. Он начал печь хлеб, однако это привело лишь к новому витку зависимости от сети.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'I hated my real face': Teenager reveals she was so addicted to phone filters that she became BED-BOUND and couldn't look in the mirror when her mobile stopped supporting the app
Американец пытался побороть интернет-зависимость выпеканием хлеба и проиграл
Бывший наркоман показал чудесное преображение и заслужил похвалу
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0321 февраля

«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»

Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
21:5221 февраля

Обвинившая во лжи Бадоеву продюсер «Орла и Решки» объяснилась

00:43Сегодня

У Трампа нашли «пробел в знаниях»

16:3120 февраля

Герой телешоу про похудение весом почти полтонны скончался в больнице

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
19:5321 февраля

В расследовании убийства российских журналистов в ЦАР указали на Донбасс

20:3721 февраля

Американцев предупредили об опасности сериала Первого канала

08:0320 февраля

Продавцы детской порнографии перекочевали из Tor в мессенджеры

Интернет и СМИ00:0112 февраля

«Я сейчас же поеду в больницу»

Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
16:3021 февраля

В WinRAR обнаружили существовавшую почти 20 лет опасную уязвимость

17:5321 февраля

Телеведущие обсудили грудь коллеги во время рекламы и попались

17:3119 февраля

Известный радиоведущий стал жертвой нападения расиста

Россия
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
Врач прооперировал россиянку без наркоза
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства российского города
Россиянка с гробом отказалась от помощи властей
Чиновники лишили дома пенсионерку с паспортом Советского Союза
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства»
США заморозили счета и собственность Венесуэлы
Мадуро объяснил политику Трампа
Венесуэла закрыла границу с Бразилией
Венесуэла отказалась просить у России военную помощь
Отмененную встречу Нетаньяху и Путина переназначили
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Порошенко поведал об «украинском авангардисте» Малевиче
СБУ разоблачила планы России по вмешательству в выборы президента Украины
Украина анонсировала расторжение договора по Азовскому морю
Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Названо лучшее светлое пиво
Корпорация МСП приняла участие в Российско-индийском форуме
Немцы вспомнили холодную войну из-за «Северного потока-2»
«Роснефть» осталась крупнейшим налогоплательщиком
Германия научит Россию собирать мусор
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Троих петербургских полицейских задержали за организацию наркоторговли
Отсидевшего за покушение на Кадырова заподозрили в убийстве таксиста
Закон о криминальных авторитетах приняли в первом чтении
Путин поручил улучшить жизнь российских арестантов
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
США анонсировали истребитель F-21
Японский зонд «Хаябуса-2» приземлился на астероид после четырех лет полета
Обнаружен захват Луны атмосферой Земли
Первый запущенный в 2019 году «Союз» столкнулся с нештатной ситуацией
Все материалы
Спорт
«Ставь цель и достигай ее»
Он сгорел в болиде, но выжил и стал чемпионом. Легендарному гонщику Ники Лауде — 70 лет
Медведева рассказала о большой перемене в жизни
Гол в гостях вывел «Краснодар» в 1/8 финала Лиги Европы
Устюгова дисквалифицировали за перепалку с норвежским лыжником
Новичок «Зенита» вывел команду в 1/8 финала Лиги Европы
Олимпийский чемпион по биатлону заскучал по Шипулину
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Все материалы
Культура
Мадс Миккельсен«Напоминаю о разнице между выживанием и жизнью»
Обморожение, медведица и принятие смерти: Мадс Миккельсен о «Затерянных во льдах»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
Шнуров открестился от желания мстить бывшей жене
Децл успел назвать наследника перед смертью
Умерла актриса из сериала «Глухарь»
Умер швейцарский режиссер Клод Горетта
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Обвинившая во лжи Бадоеву продюсер «Орла и Решки» объяснилась
У Трампа нашли «пробел в знаниях»
В расследовании убийства российских журналистов в ЦАР указали на Донбасс
Американцев предупредили об опасности сериала Первого канала
В WinRAR обнаружили существовавшую почти 20 лет опасную уязвимость
Все материалы
Ценности
Концентрат безумия
Пиноккио, лохмотья и протест. Как прошла неделя моды в Лондоне
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Мужская доля
Подарки для защитников всего хорошего от всего плохого
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Самые большие джинсы в мире попали в книгу рекордов Гиннесса
Для российских военных создали новый телефон
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Пилот заснул за штурвалом «Боинга» во время полета и попал на видео
Пожилой турист полез купаться в джакузи и остался без пальца
Пенсионерка не вынесла трансатлантический перелет и умерла
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Все материалы
Из жизни
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Веганы закрыли оленя своими телами от охотника и его собак
Мужчина отбился от агрессивного койота кружкой
Пес три месяца прождал хозяев на месте пожара
Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Audi оснастила SQ5 347-сильным дизелем с электронаддувом
УАЗ Хантер превратился в грузовик
Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Названы оптимальные сроки ипотечных каникул
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Москвичи ринулись скупать офисы
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Все материалы