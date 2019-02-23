Мир
 
Последние новости
Раскрыты подробности полета американского самолета-разведчика над Россией
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
Россиянку уволили из полиции после видео с эротическим танцем на корпоративе
Родителей претенденток на «Евровидение» от Украины объявили врагами Киева
Москвичам пообещали зимний март 
Российские полицейские не поняли иностранца и задержали самолет
Российский лыжник уступил долю секунды в борьбе за золото чемпионата мира
«Газпром» закупит 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей
Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика
Новости партнеров

В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

Перейти в «Мою Ленту»
foxnews.com

В Южной Каролине школьников, в том числе чернокожих, заставили собирать хлопок под песни рабов. Об этом сообщает Fox News.

О случившемся телеканалу рассказала мать одного из учеников. «Я афроамериканка, и мои предки собирали хлопок», — заявила она, отметив, что не хочет, чтобы ее сын занимался тем же и думал, что это весело.

Учитель записал видео с детьми во время поездки в школу Кэрролл, где преподают афроамериканскую историю о временах Великой депрессии. На кадрах школьники поют песню со словами: «Мне нравится, когда ты заполняешь мешок. Мне нравится, когда ты не разговариваешь. Сделай для меня деньги». Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.

При этом в администрации школы заявили, что это была игра, и на самом деле дети собирали хлопок под песню фермера, а не песню рабов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Students at South Carolina school told to pick cotton, sing ‘slave song’ on field trip, report says
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Школьникам в США рассказали о превосходстве белых
Другие материалы рубрики
Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
06:51Сегодня

Пошутившего о Путине миллиардера обвинили в склонении к проституции

15:33Сегодня

Раскрыты подробности полета американского самолета-разведчика над Россией

03:47Сегодня

Арестованный в США российский программист признал вину

Мир00:0121 февраля

«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»

Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
05:56Сегодня

США нацелились сменить власть еще в двух странах

02:48Сегодня

Американский военный самолет пролетел над Россией

03:4322 февраля

Наркотик на 13 миллионов долларов спрятали среди клубники

Мир00:0415 февраля

«Заключенных делают рабами»

Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
01:57Сегодня

Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России

19:0522 февраля

В столкновениях на границе Венесуэлы начали гибнуть люди

19:5621 февраля

«Криптовалютный король» Винник покончил с трехмесячной голодовкой

Россия
«Срабатывают мины, заложенные когда-то»
Почему пятилетние россияне боятся войны, а подростки ненавидят всех вокруг
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию
Россиянку уволили из полиции после видео с эротическим танцем на корпоративе
Все материалы
Мир
Конец халифата
Жители последнего клочка «Исламского государства» едят землю и готовятся к поражению
Пошутившего о Путине миллиардера обвинили в склонении к проституции
Арестованный в США российский программист признал вину
США нацелились сменить власть еще в двух странах
Американский военный самолет пролетел над Россией
«Под ударом будет Вашингтон»
 
Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону
МИД ответил на решение Казахстана избавиться от русского языка на деньгах
Кличко случайно похвастался смертностью в больницах Киева
В кортеж Додона снова врезались
Все материалы
Экономика
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
«Газпром» закупит 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей
Беглов нашел бренд Петербурга во «ВКонтакте»
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
Пенсии россиян предложили еще повысить
Ведомство «неизвестного таджика» поймали на растрате
Все материалы
Силовые структуры
Хлопковая лихорадка
В СССР они делали миллиарды на белом золоте. За это их пытали и сажали в тюрьмы
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
Безбилетник ранил двоих контролеров в столичном метро
Оставившую сына в лесу мать посадили в СИЗО
ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Небоскреб Рогозина в виде ракеты сравнили с фаллосом
Подтверждено главное свойство Вселенной
Раскрыта тайна вымирания динозавров
Все материалы
Спорт
«Ставь цель и достигай ее»
Он едва не сгорел в болиде, но выжил и стал чемпионом. Знаменитому гонщику Ники Лауде — 70
Аршавин проигнорировал вопрос об угрозах жене
Российский лыжник уступил долю секунды в борьбе за золото чемпионата мира
Российская лыжница выиграла медаль чемпионата мира
Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы
Российского бойца UFC дисквалифицировали за допинг
Медведева ответила на обвинения в «пропихивании в сборную»
Все материалы
Культура
Все дороги ведут к «Роме»
Кто получит «Оскар» и кто заслуживает его на самом деле
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Мадс Миккельсен«Напоминаю о разнице между выживанием и жизнью»
Обморожение, медведица и принятие смерти: Мадс Миккельсен о «Затерянных во льдах»
Украинских кандидаток на «Евровидение» обматерили в эфире после слов о Крыме
Кандидатки на «Евровидение» от Украины не стали признавать Крым украинским
Потомок Малевича отреагировал на слова Порошенко об «украинском авангардисте»
Создателям «Игры престолов» пообещали «Оскар» с лицом Джона Сноу
Все материалы
Интернет и СМИ
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма, глумление и пошлость
Лоза оценил танец матки на Первом канале и предложил заменить ее прямой кишкой
Отец-одиночка приготовил дочери отвратительный торт и прослыл лучшим
Доренко осмеял Соловьева и назвал его «забавным говнюшонком»
Все материалы
Ценности
Концентрат безумия
Пиноккио, лохмотья и протест. Как прошла неделя моды в Лондоне
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Мужская доля
Подарки для защитников всего хорошего от всего плохого
Отражение выдало отфотошопленный живот сестры Кардашьян
Внешний вид Барака Обамы взволновал американцев
Российские женщины стали главными героинями съемки Chanel
Модели запретили открывать показ из-за лишнего веса
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Уборщик отеля изнасиловал российскую журналистку и избежал наказания
Стюардесса упала с шестого этажа и с трудом восстановила изуродованное лицо
Названо число погибших в авиакатастрофах за 2018 год
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Все материалы
Из жизни
«Они убийцы, но в остальном — довольно хорошие люди»
В этой тюрьме нет решеток и надзирателей. Но арестанты мечтают остаться там навсегда
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Женщина увеличила грудь ради возлюбленного и чуть не лишилась ее
Загадочное существо с человеческими зубами обнаружили среди поля в Аргентине
Спасение тонущего ребенка из бурлящей реки попало на видео
Игривый слон раскидал сплавлявшихся по реке туристов
Редкую морскую свинью нашли на рынке и спасли
Все материалы
Море с мехом
Едем в Эстонию на Мазде CX-5
Берегись автомобиля
Волги в Монако через 55 лет завоевали призовые места — как это было
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana
Volvo XC90 обновился и стал шестиместным
Появились подробности о возвращении Opel в Россию
Все материалы
Дом
Только для своих
Что творится в самом известном гей-квартале Испании
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Ипотечные каникулы задумали ввести с весны 2019 года
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Выведена формула идеальной квартиры
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Все материалы