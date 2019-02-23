В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

foxnews.com

В Южной Каролине школьников, в том числе чернокожих, заставили собирать хлопок под песни рабов. Об этом сообщает Fox News.

О случившемся телеканалу рассказала мать одного из учеников. «Я афроамериканка, и мои предки собирали хлопок», — заявила она, отметив, что не хочет, чтобы ее сын занимался тем же и думал, что это весело.

Учитель записал видео с детьми во время поездки в школу Кэрролл, где преподают афроамериканскую историю о временах Великой депрессии. На кадрах школьники поют песню со словами: «Мне нравится, когда ты заполняешь мешок. Мне нравится, когда ты не разговариваешь. Сделай для меня деньги». Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.

При этом в администрации школы заявили, что это была игра, и на самом деле дети собирали хлопок под песню фермера, а не песню рабов.

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