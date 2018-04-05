Школьникам в США рассказали о превосходстве белых

Учащимся одной из школ американского города Роли в Северной Каролине раздали листовки, в которых говорится о превосходстве белых людей. Об этом сообщает ABC11.

О произошедшем рассказала афроамериканка Эмбер Пабон (Amber Pabon), сын которой принес такую бумагу домой в марте. По ее словам, подобное неприемлемо. «Ему восемь лет. Что ему нужно знать о расизме или превосходстве белых?» — отметила она.

Женщина добавила, что сын после этого стал ее спрашивать, лучше ли люди со светлой кожей, чем чернокожие.

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Фотографии документа от Ассоциации родителей и учителей школы (PTA) опубликовал на своей странице в Twitter журналист ABC Майкл Перчик (Michael Perchick). В нем идет речь о том, что в среднем примерно 90 процентов членов правительства, высокопоставленных представителей вооруженных сил, сотрудников средств массовой информации и сферы образования — белые. На обратной стороне листовки перечислялись привилегии людей со светлой кожей в современном обществе.

Пабон утверждает, что об этом рассказывали на уроке. Однако представитель местных властей указал, что подобная информация не входит в учебную программу школы, и ее распространяла именно Ассоциация родителей и учителей.

Члены PTA пояснили, что содержание листовки предназначается не детям, а их родителям и направлено на создание безопасного и справедливого сообщества. По их словам, программа началась в феврале во время месяца афроамериканской истории. Различные сведения на эту тему раз в неделю отсылают родителям по электронной почте и выкладывают на странице ассоциации в Facebook, и отклики крайне положительны.

В марте в американском штате Флорида учительницу социологии одной из средних школ заподозрили в преподавании расистских взглядов ученикам. В этом она созналась в подкасте, который вела под вымышленным именем.

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