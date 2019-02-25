Су-57 улетит в Париж

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в июне 2019 года может быть представлен на Международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже (Франция), сообщается на странице мероприятия в Facebook.

«Тем не менее это еще предстоит подтвердить. Вам всем не терпится услышать его рев в парижском небе?» — говорится в посте.

Там же отмечается, что организаторы авиасалона ждут подтверждения участия истребителя от компании-производителя «Сухой».

Международный авиакосмический салон пройдет с 17 по 23 июня в аэропорту Ле-Бурже (12 километров к северо-востоку от Парижа).

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В феврале вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко сообщил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

В апреле 2018 года сообщалось, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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