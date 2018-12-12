Су-57 подорожает

Оснащение российского истребителя пятого поколения Су-57 аналогом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» может повысить стоимость самолета, пишет The National Interest.

Американский журнал задается вопросом, насколько изменятся характеристики Су-57, в частности, эффективная площадь рассеяния, после того, как самолет получит новое оружие. «Тем не менее, еще неизвестно, насколько это оружие увеличит себестоимость и без того дорогого Су-57», — отмечает издание.

В декабре источник сообщил, что Су-57 получит аналог ракеты комплекса «Кинжал», который будет отличать внутрифюзеляжное размещение и меньшие габариты.

В июле член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев заявил, что Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

В апреле Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. Партнерство последней рассматривалось в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.

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Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» представлен президентом России Владимиром Путиным в марте. Тогда глава государства отметил, что дальность комплекса (в случае носителя МиГ-31К) превышает 2000 километров. По имеющимся данным, ракета «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Цена одного истребителя F-22 Raptor составляет 150 миллионов долларов, тогда как стоимость экземпляра F-35 Lightning II варьируется в зависимости от варианта от 80 миллионов до 110 миллионов долларов. Такие оценки не учитывают стоимость эксплуатации и технического обслуживания самолета, а также создания и поддержания необходимой для этого инфраструктуры.

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