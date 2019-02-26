Родители учеников пожаловались на камеры в школьных туалетах

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после жалоб родителей учащихся школы № 371 на камеры видеонаблюдения в туалетах, сообщает 78.ru.

По словам родителей, камеры появились в прошлом году, хотя они не давали разрешения на слежку за детьми. Они подчеркнули, что объективы устройств направлены на кабинки.

Как пояснили телеканалу в районной администрации, это муляжи для борьбы с хулиганами. Их установили в конце прошлого года после того, как на стенах мужских и женских школьных туалетов появились надписи фекалиями, рассказала «Фонтанке» директриса Наталия Сильева.

Она отметила, что идея принадлежала родителям с юридическим образованием. Кроме того, по ее словам, дежурные учителя стали проверять туалеты несколько раз за перемену, и в итоге дети перестали пачкать стены.

В конце 2017 года уральского депутата от «Единой России» Андрея Мерзлякова обвинили в установке видеокамеры в женском туалете муниципального предприятия «Энергосервис», директором которого он был. Действия мужчины квалифицировали по статье о незаконном сборе сведений о частной жизни (часть 1 статьи 137 УК). Депутат признал вину и раскаялся в содеянном.

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