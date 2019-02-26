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Сближение Европы и Азии обсудят в Брюсселе

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15 марта в Брюсселе состоится первый Диалог «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого Океана». Мероприятие организует Фонд Росконгресс совместно с итальянской Ассоциацией «Познаем Евразию» в сотрудничестве с Ассоциацией Европейского бизнеса и Бельгийско-Люксембургской Торговой палатой. Участие в мероприятии примут высокопоставленные представители ЕС, ЕАЭС и стран Большой Евразии, топ-менеджеры ряда крупнейших компаний, объединений предпринимателей, дипломаты из разных стран.

«Проведение первого Диалога в Брюсселе востребовано и актуально. Наличие такой коммуникационной площадки в Европе позволит на регулярной основе обсуждать вопросы экономической повестки, касающиеся взаимодействия по линии Россия — ЕС и ЕАЭС — ЕС. Фонд Росконгресс зарекомендовал себя как важный институт развития, который активно содействует укреплению международного сотрудничества в научной, академической и бизнес-среде. Опыт этой организации важен в преддверии подготовки всех составляющих мероприятия в столице Бельгии. Уверен, у форума есть большой потенциал, который необходимо развивать, в том числе и с целью укрепления сотрудничества России и стран Европейского союза», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Наша инициатива по созданию этой коммуникационной площадки уже получила большую поддержку в ряде ведомств, крупных компаний, бизнес-ассоциаций, получены важные рекомендации по конкретному наполнению повестки дня Диалога. Мы планируем создать действительно уникальную дискуссионную платформу для обсуждения вопросов международной торговли, политики и регулирования с целью раскрытия потенциала европейских и азиатских рынков. Сотрудничество с Фондом Росконгресс в рамках мероприятия позволит провести его на высочайшем уровне», — подчеркнул президент Ассоциации «Познаем Евразию», председатель совета директоров «Банка Интеза» Антонио Фаллико.

Для Фонда Росконгресс первый Диалог «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого Океана» станет очередным важным мероприятием, организованным совместно с Ассоциацией «Познаем Евразию». В конце октября в Вероне (Италия) каждый год проходит Евразийский экономический форум. В 2019 году он состоится 24–25 октября.

Диалог в Брюсселе станет первой площадкой в Бельгии, созданной для обсуждения конкретных политико-экономических вопросов взаимодействия на евразийском пространстве между Евросоюзом и ЕАЭС.

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