Цензоры Facebook оказались запуганными бедняками-сексоголиками

Журналист издания The Verge пообщался с модераторами Facebook и составил портрет людей, которые вручную цензурируют одну из крупнейших в мире социальных сетей. Материал доступен на сайте издания.

В статье с подзаголовком «Тайная жизнь модераторов Facebook в Америке» рассказывается, как работа с запрещенным контентом, который приходится вычищать из сети, истощает модераторов и пагубно сказывается на их психическом состоянии. В частности, сотрудница по имени Хлоя из офиса модераторов в Финиксе, штат Аризона, рассказала, как после просмотра видео, на которых демонстрировались жестокие убийства, ее начали одолевать приступы паники.

Сотрудники компании Cognizant, занимающейся модерацией Facebook, также испытывают постоянный стресс из-за боязни допустить ошибки в работе. Их могут уволить за несколько оплошностей в неделю. Оставшиеся боятся, что уволенные вернутся, чтобы мстить. Один из работников Cognizant на всякий случай приносит с собой в офис пистолет.

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Постоянное взаимодействие с теориями заговоров в соцсети приводит к тому, что некоторые сотрудники офиса начинают верить в то, что Земля плоская, а события 11 сентября не были терактом.

Со временем у модераторов появляются симптомы, похожие на посттравматическое стрессовое расстройство. После ухода из компании они больше не могут рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны Facebook или Cognizant.

Чтобы сбросить стресс во время работы, в перерывах модераторы рассказывают друг другу анекдоты о самоубийствах и употребляют марихуану. Также было замечено, что работники Cognizant занимаются сексом на лестничных клетках и в комнате, отведенной для кормящих матерей. По словам одного из сотрудников, это тоже является следствием травматизма.

Отмечается также, что напряженная работа модераторов плохо оплачивается. В среднем модератор зарабатывает 28 тысяч долларов в год (1,8 миллиона рублей, по 150 тысяч рублей в месяц), что по американским меркам является очень скромным доходом.

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