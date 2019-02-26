Украина провалила план по достижению газовой независимости

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил разочарование тем, что компания «Нафтогаз Украины» провалила планы по наращиванию внутренней добычи природного газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я несколько разочарован, мягко говоря, тем, что "Нафтогаз" фактически не выполнил задачу по добыче газа, которая была запланирована на 2020 год», — заявил глава украинского кабмина. По его словам, это произошло потому, что компания «ощущает свое монопольное положение» и при этом технологически уступает участникам частного сектора.

Украина неоднократно озвучивала планы по резкому наращиваю добычи газа. В частности, «Нафтогаз» прогнозировал выход на добычу в 27 миллиардов кубометров газа уже к 2020 году, однако теперь цель по достижению газовой независимости Украины отодвигается на несколько лет.

Гройсман выразил надежду, что Украина сможет полностью обеспечить себя газовыми ресурсами в перспективе ближайших пяти лет. Он также напомнил, что стратегическая цель заключается в том, чтобы страна начала экспортировать газ.

Ранее в феврале депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Сергей Тарута заявил, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе. Политик уверен, что республика способна нарастить добычу собственного сырья для поставок в Европу, разрешив тем самым конфликт между Европой и США об отношении к «Северному потоку-2».

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