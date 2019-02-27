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Депутат написал Путину письмо на сугробе

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Карельский депутат Игорь Некин написал на сугробе «Путин помоги убрать кучю» (орфография и пунктуация автора сохранены). Как сообщил политик во «ВКонтакте», администрация Олонецкого района Карелии заявила об этом в полицию.

По словам Некина, надписью на снегу он пытался привлечь внимание к проблеме несвоевременной уборки снега. Местные чиновники сочли такой поступок «дискредитацией власти» и обратились в правоохранительные органы.

На своей странице Некин сообщил, что обращался к местным властям с просьбой убрать снег возле одного из жилых домов, но чиновники отказались убирать сугроб. Политик боится, что весной снег растает и вода подтопит ближайшие дома.

Как сообщает издание «Руна», депутат дал показания полицейским. 27 февраля его попросили прийти на разговор к главе администрации.

20 февраля чиновник в Ростовской области сфальсифицировал уборку свалки с помощью фотошопа. Активисты Общероссийского народного фронта отметили, что с каждым разом фальсификации чиновников «становятся хитрее».

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