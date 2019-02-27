Почтальон покончил с собой после допроса по делу о краже в «Почте России»

Следователи Усть-Катава (Челябинская область) начали проверку по факту самоубийства почтальона после допроса в отделе полиции, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о краже из отделения «Почты России», сообщает 74.ru со ссылкой на главу городского отдела Следственного комитета Павла Дорофеева.

По его словам, тело сотрудника отделения утром 25 февраля обнаружила его жена. Он покончил с собой в квартире и не оставил предсмертной записки. Как рассказала его жена, погибший был мнительным человеком и «принимал близко к сердцу всю эту ситуацию».

«Мужчина в годах, с советским воспитанием. Для него сам факт того, что вызывали в полицию, выясняли обстоятельства, связанные с хищением, спрашивали алиби, проверяли, видимо, тоже как-то сыграл», — сказал Дорофеев.

По информации источника Ura.ru, почтальон «не выдержал пресса» на допросе в полиции. «При этом пожаловался супруге, что боится, что ограбление могут повесить на него», — рассказал источник издания.

В пресс-службе главного управления МВД по области подтвердили, что сотрудника почта допросили как свидетеля по делу о краже из почтового отделения в Усть-Катаве 22 миллионов рублей, совершенной 11 февраля. Он также прошел проверку на полиграфе и не был подозреваемым, передает ТАСС.

Возбуждено дело части 4 статьи 158 УК («Кража в особо крупном размере»).

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