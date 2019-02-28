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Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара

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Злоупотребление средством для загара довело жителя Шотландии до больницы и временной импотенции. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports.

41-летний мужчина регулярно покупал в магазине для любителей бодибилдинга меланотан-2 — препарат, который способствует сжиганию жира и вызывает пигментацию кожи, как при загаре. Ни упаковка, ни продавец не предупреждали о том, что одним из негативных побочных эффектов меланотана-2 может быть приапизм. В Великобритании продажа этого средства запрещена.

Несмотря на отсутствие информации о правильной дозировке, шотландец несколько месяцев делал себе инъекции меланотана-2. По его словам, он был доволен результатом, пока одна из инъекций не вызвала у него продолжительную болезненную эрекцию. Мужчина попытался подавить ее при помощи льда, но ничего не добился. Через 22 часа его доставили в больницу.

Чтобы восстановить нормальное кровообращение, пострадавшему каждые пять минут делали инъекцию фенилэфрина в гениталии. Врачи не исключали, что для решения проблемы понадобится хирургическое вмешательство, однако через полчаса эрекция исчезла. После этого случая у пациента в течение четырех недель наблюдалась эректильная дисфункция.

В 2017 году сообщалось, что в США бывший заключенный подал в суд на тюрьму, которая отказала ему в медицинской помощи, когда он страдал от приапизма. Болезненную эрекцию, продолжавшуюся в течение 91 часа, вызвала таблетка, которую дал другой заключенный. Пострадавший неоднократно жаловался об этом надзирателям, но те только смеялись.

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