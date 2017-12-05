Непрекращающаяся эрекция захватила ирландскую деревушку

Жители ирландской деревни Рингаскидди рассказали о необычном эффекте от соседства с фабрикой по производству препаратов для лечения эректильной дисфункции. По их словам, мужская половина населения испытывает непрекращающуюся эрекцию. Об этом сообщает The Irish Post.

Ирландцы уверены, что за это ответственны «любовные пары», которые завод выделяет в атмосферу.

«Как только подует ветер, это сразу же происходит. Мы уже много лет бесплатно получаем лучи любви», — рассказал один из жителей. Его мать назвала фабрику «божьим благословением» и добавила, что ощущает «что-то в воздухе».

Представители компании Pfizer назвали рассказы жителей деревни «забавным мифом» и заверили, что производство препаратов высокотехнологично и вариант с выделением компонентов в атмосферу невозможен.

При этом некоторые ирландцы откровенно напуганы происходящим: работница психиатрического отделения призналась, что не была в деревне в течение пяти лет и была шокирована, что по улицам гуляют собаки с эрекцией. Она убеждена, что компоненты лекарств попадают в водопровод.