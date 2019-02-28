В Москве выступит группа Lacrimosa

Швейцарская готик-металл-группа Lacrimosa выступит в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 28 февраля.

Концерт состоится 1 марта на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Он пройдет в рамках масштабного тура.

В столице музыканты исполнят наиболее известные песни группы. Кроме того, в ходе концерта прозвучит сет от проекта SnakeSkin. Откроет вечер дуэт Kartagon.

Lacrimosa была образована в 1990 году. Коллектив состоит из основателя, композитора и вокалиста Тило Вольффа, а также клавишницы и вокалистки Анне Нурми. Артисты поют на немецком, английском, финском, испанском, русском и латинском языках. Дискография группы насчитывает 13 студийных альбомов. Последняя пластинка Testimonium вышла в 2017 году.

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