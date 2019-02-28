Украина покусилась на новые европейские активы «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» начал процедуру принудительного взыскания долга российского «Газпрома», присужденного Стокгольмским арбитражем в Люксембурге. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«Мы уже получили газ на сумму 2,1 миллиарда долларов. Остальное собираемся получить через процессы принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а также с недавних пор и в Люксембурге. Скоро возможны процессы и в других странах», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что судебная тяжба с «Газпромом», длившаяся с 2014 по 2018 год, позволила избежать выплаты российскому концерну 94,7 миллиарда долларов.

В январе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказывал об арестованном имуществе «Газпрома» «на десятки миллиардов долларов» в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. Также компания, по его словам, обратилась в несколько судов в США.

Стокгольмский арбитраж вынес решение по взаимным искам «Нафтогаза» и «Газпрома» в феврале прошлого года. Первоначальные претензии сторон были сокращены в несколько раз, а требования удовлетворены частично. В итоге после зачета встречных требований «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. Впоследствии исполнение решения было приостановлено после апелляции российского концерна.

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