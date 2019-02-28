Путин взял в руки «Удава» и остался доволен

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Президент России Владимир Путин перед заседанием коллегии МВД осмотрел образцы нового вооружения, сообщает телеканал «Звезда».

Глава государства обратил особое внимание на пистолет «Удав», оценив, как он лежит в руке и сколько патронов в его обойме. Несколько раз подержав его, Путин постучал по столу и одобрительно кивнул.

Также президент внимательно осмотрел пятизарядный пистолет-электрошокер, передает «Российская газета». Помимо этого, пишет ТАСС, российский лидер пообщался с женщинами, служащими в конной полиции. Те пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.

Пистолет «Удав», разработанный для Вооруженных сил России, прошел государственные испытания, сообщали в январе этого года в Минобороны. Военные высоко оценили новое оружие, и в результате «Удав» был рекомендован к принятию на вооружение. Новый пистолет призван заменить в войсках ПМ, принятый на вооружение еще в 1950-х годах.

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