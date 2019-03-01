Старушка села на льдину и уплыла

Пожилая американка уплыла в море на льдине во время поездки в Исландию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 77-летняя жительница Техаса гуляла с сыном по пляжу у лагуны Йёкюльсаурлоун. Она заметила необычный кусок льда, напоминающий трон, и уселась на него, чтобы сфотографироваться. Набежавшая волна понесла льдину с женщиной в море.

На помощь пришел прохожий, который оказался капитаном корабля. Он помог выловить американку из воды и вернуть ее на сушу.

В 2011 году сообщалось, что белая медведица проплыла около 690 километров в поисках льдины. Во время девятидневного путешествия она потеряла годовалого детеныша и сильно похудела.

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