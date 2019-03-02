Трамп попросил Китай «немедленно» снять пошлины на сельхозпродукцию

Президент США Дональд Трамп попросил Китай отменить пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что попросил китайскую сторону снять пошлины «немедленно». По его мнению, такое решение обосновано хорошими результатами переговоров между странами.

Кроме того, американский лидер отменил повышение пошлин на 25 процентов для китайских товаров. «Это очень важно для наших великолепных фермеров и для меня!», — заключил президент.

Торговая война между Китаем и США началась в январе прошлого года с ведения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейские. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта. За это время стороны должны провести переговоры и заключить всеобъемлющее торговое соглашение.

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