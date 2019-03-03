Москвич вскарабкался на дерево ради мира с женой и попал на видео

Житель московского района Марьино залез на дерево, чтобы попросить прощения у жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в субботу, 2 марта, на Подольской улице.

По информации телеканала, мужчина решил пообщаться с супругой через окно, после того как та не пустила его домой.

Москвичу удалось вскарабкаться на высоту пятого этажа, однако спуститься с дерева у него не получалось.

На место инцидента прохожие вызвали МЧС. Мужчину сняли с дерева и отправили в полицию, где ему позволили переночевать. Удалось ли ему помириться с женой — не уточняется.

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