Рухнувшая с крыши труба раздавила машину мужа российского судьи

Дымоход жилого дома рухнул на стоявший во дворе автомобиль в Вольске (Саратовская область). Об этом сообщает издание «Про-Вольск».
Обвалившаяся из-за схода снега с крыши кирпичная труба раздавила белый Hyundai Solaris. Машина принадлежала мужу местного федеральной судьи, главному редактору муниципальной газеты «Шиханские новости» Виктору Манкевичу.
По словам очевидца, во время случившегося дом затрясся так, что все жители выбежали на улицу. «В автомобиле пищала сигнализация, но подобраться к ней, чтобы выключить, было невозможно. Пришлось открывать капот монтировкой и снимать аккумулятор», — добавил он.
В результате обрушения никто не пострадал.
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