Мать одновременно спасала щенка и кормила сына грудью и прослыла героиней

Жительница США Стерлинг Корбин (Sterling Corbin) поделилась в сети фотографиями, на которых она пытается вытащить щенка из-под машины и одновременно кормит сына грудью. Об этой истории рассказали The Daily Mail.

«Собака моей подруги была в доме няньки и сбежала — ее не было несколько часов, и все принялись ее искать», — рассказала мать. Стерлинг вызвалась помочь и через час поисков нашла щенка под машиной у частного дома.

Женщина пригнулась, чтобы вызволить убежавшее животное. В этот момент, по ее словам, находящейся у нее на руках 10-месячный сын Киану (Keanu) начал плакать из-за того, что проголодался. Мать не хотела бросать щенка и поэтому начала кормить ребенка грудью лежа, продолжая спасать животное.

«Сначала я чувствовала себя довольно глупо и думала, что могла бы просто уйти, сесть в свою машину и кормить грудью Киану там», — поведала Стерлинг. Женщина добавила, что поддержка ее друзей приободрила ее. В итоге мать покормила сына, а собака была возвращена владельцу.

Снимок американки стал популярным на Facebook. Многие матери поблагодарили ее за публикацию, поскольку увидели в ней реальный случай из материнской жизни без какого-либо приукрашивания.

В феврале другая мать обнаружила видео, призывающее детей к самоубийству на YouTube Kids. Женщина распространила информацию о находке в сети.

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