Убийцы борца Юрия Власко получили длительные сроки

В Бурятии суд приговорил к длительным срокам троих убийц борца Юрия Власко. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Один из обвиняемых в убийстве спортсмена был приговорен к 17, другой — к 16,5, а третий — к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Юрий Власко был убит в июле 2017 года на побережье Байкала, возле села Горячинск. Отдыхавший после турнира борец вмешался в конфликт с группой молодежи. Ссора переросла в драку, в которой борец получил ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов металлическим прутом по голове, после чего скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Как выяснилось позже, зачинщиком драки, в которой погиб Власко, оказался его друг.

20-летний Юрий Власко был мастером спорта международного класса. В 2015-м и 2016 годах он становился победителем юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.

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