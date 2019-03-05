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Американцы совершили три миллиона кибернападений на Россию

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Анатолий Антонов

Российские службы несколько дней назад зарегистрировали три миллиона атак на отечественные IP-адреса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова, кибернападения велись с американской территории.

Представитель в Вашингтоне уточнил, что данная информация пока является закрытой, но «это реальность». По мнению Антонова, так американская сторона вмешивается в российские дела. Он планирует вынести данную проблему на обсуждение с коллегами из США.

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом количестве кибератак, которые исходят с территории США. По его словам, жертвами нападений стали как физические лица, так и крупные организации. Тогда представитель Кремля не исключил возможность отключения страны от мировой сети.

Ранее, в феврале, американские спецслужбы отключили доступ к сети у нескольких российских компаний. В числе жертв оказались «Агентство интернет-исследований» и издание ФАН. Эта атака была названа предупредительной мерой: она должна была продемонстрировать, что российские кибератаки на США не будут оставлены безнаказанными.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных в 2016 году во время избирательной кампании против американских политических организаций. По утверждениям американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Москва отвергает причастность к кибенападениям.

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