Профессор провел лекцию с ребенком студента на руках

В американском колледже профессор математики провел занятие с ребенком одного из студентов на руках. Как сообщает информационный портал CNN, мужчина хотел дать возможность ученику спокойно конспектировать материал.

В пятницу, 1 марта, 26-летний Уэйн Хейер (Wayne Hayer) был вынужден отправиться на занятие по алгебре в мужской колледж Морхаус, расположенный в городе Атланта, штат Джорджия, со своей пятимесячной дочерью. Студенту не удалось найти няню, но он не мог пропустить последнюю пару перед тестом. Жене американца в тот день нужно было уйти по делам.

Перед началом занятия Хейэр извинился перед профессором Натаном Александром (Nathan Alexander) и объяснил ему ситуацию. К удивлению студента, преподаватель предложил подержать ребенка в переноске во время лекции, чтобы студент «смог написать хороший конспект».

Один из одногруппников Хейера сфотографировал профессора с ребенком и выложил снимки в Twitter. За несколько дней запись собрала более 300 тысяч лайков.

Снимки дошли и до президента колледжа Дэвида Томаса (David Thomas). «Это демонстрация любви и идейности. Любви к студентам и стремления устранить все препоны на их пути к успеху», — отметил он.

Профессор Александр признался журналистам, что ребенок вел себя спокойно во время лекции, а к концу занятия даже заснул. Преподаватель добавил, что был рад помочь упорному студенту. «Он работает на двух работах, учится на дневном отделении, занимается внеклассной деятельностью, а еще растит ребенка», — объяснил Александр.

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