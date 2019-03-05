Госдума дождалась от российских журналистов извинений за новость

Агентство Ura.ru извинилось перед Госдумой за свой материал о планах запретить покупку автомобилей без гаража или парковочного места. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает Twitter нижней палаты парламента.

«Служебное расследование обнаружило нарушения при подготовке материала. Приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки», — говорится в сообщении агентства, направленного в адрес Госдумы.

Ранее спикер Вячеслав Володин поручил думским комитетам проверить данное СМИ, установив, в частности, кто является его учредителем, сообщает ТАСС.

Депутаты из профильного комитета опровергли новость Ura.ru практически сразу после ее появления. Об этом, в частности, заявил первый заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов. Его коллега Александр Старовойтов подчеркнул, что не поддерживает идею такого запрета, поскольку это не соответствует российским реалиям.

16 февраля стало известно, что в Госдуме рассматривают идею запретить россиянам без гаража или парковочного места покупать машины. Источник в парламенте сообщил Ura.ru, что инициативу поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов, которые озабочены уничтожением зеленых зон и дворами, забитыми машинами. По словам собеседника агентства, инициатива поступила из регионов, где жители жалуются на то, что пространство между жилыми домами превратилось в паркинги, а автомобили стоят даже на детских площадках.

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