Российские инструкторы обучили палестинскую бригаду в Сирии

Twitter / Ozkok_

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как российские инструкторы тренируют в Сирии бойцов проправительственной палестинско-сирийской бригады «Аль-Кудс». Ролик опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь Ali Özkök.

На кадрах видно, как вооруженные мужчины в шлемах и красных повязках бегут штурмовать постройку, где находятся их предполагаемые противники. Один из бойцов в самом начале столкновения якобы получает ранение и падает на лежащую на земле подушку. Затем его оттаскивают, и штурм продолжается.

При этом за кадром слышны подбадривающие крики на русском языке: «Вперед! Вперед!»

Бригада «Аль-Кудс» была сформирована в сирийской провинции Алеппо в 2013 году. Преимущественно она состоит из палестинцев-суннитов из лагеря беженцев Аль-Найраб. Группировка является одним из крупнейших полувоенных формирований, действующих в этом регионе и поддерживающих сирийское правительство.

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