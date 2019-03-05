Инвалида-колясочника посадили за подготовку серии терактов на Кавказе

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 18 годам заключения 33-летнего инвалида-колясочника Владислава Хохлачева за подготовку серии терактов в составе организованной преступной группировки, бандитизм и незаконный оборот боеприпасов и взрывных устройств. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2011 году мужчина вступил в ряды запрещенной в России организации «Объединенный вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая», которая провозглашала идею создания на Северном Кавказе исламского государства с шариатской формой правления.

Преступной группировкой руководил Азпарух Шамаев, который выдал Хохлачеву 270 тысяч рублей на приобретение автомобиля ВАЗ-21124. Он выполнял в группировке функции водителя, маскируясь под таксиста, перевозил сообщников, оружие и боеприпасы.

Хохлачев арендовал дом, где участники банды собрали девять бомб мощностью от пяти до 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Их должны были заложить члены запрещенного в России «Нальчикского джамаата» 23 февраля 2012 года перед зданиями силовых ведомств в Нальчике.

Планы террористов сорвались случайно. Хохлачев с сообщником Кантемиром Струковым подорвались на гранате во время перевозки боеприпасов. От полученных ранений он стал инвалидом, а Струков погиб.

На судебном процессе Хохлачев отрицал вину, заявив о сфабрикованном спецслужбами деле якобы для того, чтобы повысить раскрываемость громких преступлений.

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