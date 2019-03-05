Иностранцы случайно оказались в России вместо США и поделились ужасом

Самолет авиакомпании Air China, совершавший рейс Пекин — Лос-Анджелес, экстренно сел в аэропорту российского города из-за пожарной тревоги. Об этом сообщает Mirror.

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После того, как Boeing 777, перевозивший 188 пассажиров, приземлился в чукотском городе Анадырь, все туристы покинули салон самолета, используя аварийные надувные трапы.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как иностранцы с трудом пробираются к зданию аэропорта по сугробам.

«Они планировали ужин в Голливуде, но вместо этого оказались на полу в одном из самых мрачных городов мира», — прокомментировал один из пассажиров под фотографией к посту, опубликованном в китайской социальной сети Weibo.

Фото: East2west news

На другом видео, опубликованном пользовательницей YouTube, пассажиры Air China в панике и ужасе выпрыгивают из самолета, а затем бегут в одних футболках по снегу.

«Все пассажиры были размешены в зоне международных рейсов в VIP-зале аэропорта. Они обеспечены едой и напитками. На месте работают врачи», — прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Чукотского автономного округа Леонид Николаев.

Как отмечается в заявлении Росавиации, пожарная сигнализация сработала в багажном отделении лайнера, в связи с чем было принято решение совершить аварийную посадку в Анадыре.

Позже «Интерфакс» сообщил, что в аэропорт Анадыря прибыл резервный самолет, чтобы перевезти пассажиров в Лос-Анджелес.

В декабре 2018 года лайнер авиакомпании IndiGo, перевозивший 136 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления на борту. Самолет следовал из города Джайпур (Индия) в Калькутту. После аварийной посадки пассажиры воспользовались надувными трапами для эвакуации.

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