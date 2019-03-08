Власти Италии понадеялись на отмену антироссийских санкций

Италия по-прежнему работает над отменой санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет «не завтра утром, но это остается нашей целью». Политик отметил, что снятие рестриктивных мер позволит снизить напряженность между странами.

Конте добавил, что «наращивание диалога также поспособствует защите стран, наиболее подверженных российскому влиянию».

Ранее официальный Рим неоднократно высказывал желание отказаться от политики санкций. Так, в июне 2018 года Конти выступил против автоматического продления санкций в отношении России, заявив, что «санкции — это средство, а не цель».

В январе стало известно, что страны Евросоюза начали активнее торговать с Россией. Исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выявило, что по итогам 2018 года объемы торговли с Россией нарастили Польша, Молдова и Швейцария. Так, Польша увеличила товарооборот на 37,5 процента, Молдова — на 31 процент, Швейцария — на 30,1 процента. Достичь таких показателей удалось в основном за счет роста объемов российского экспорта. «Это классическая ситуация единства предпринимателей, когда бизнесмены упражняются в агрессивной риторике, а под столом пожимают друг другу руки», — пояснили аналитики.

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