СКА посвятил женщинам победу над «Спартаком»

Петербургский СКА обыграл московский «Спартак» в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и посвятил победу женщинам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первая шайба была заброшена во втором периоде, отличился нападающий СКА Никита Гусев. За две минуты до конца матча форвард Сергей Плотников увеличил преимущество команды. Красно-белые сократили отставание на последней минуте благодаря голу нападающего Ильи Зубова.

Таким образом, петербургский клуб одержал четыре победы подряд, отыгравшись в серии со счета 0-2, и вышел в четвертьфинал турнира.

После окончания матча главный тренер СКА Илья Воробьев и глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравили спартаковских болельщиц с 8 Марта. Они подарили женщинам букеты тюльпанов. Хоккеисты СКА бросали цветы болельщицам на трибуны.

#ВамЛюбимые: Хоккеисты СКА после матча со Спартаком поздравили своих болельщиц с 8 марта. @hcska @rotenberg81 А как Вы поздравили любимых женщин? Делитесь в комментариях! #8марта #МеждународныйЖенскийДень Фото опубликовано @kremlin_russian

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