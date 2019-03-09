Порошенко объявил о конце «культурной оккупации» Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении от «культурной оккупации» его страны Россией, которая «длилась годами». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко имел в виду усиление позиций национального языка в стране. «Мы покончили с многолетним унижением, когда украинский язык в Украине приходилось буквально спасать, — заявил он. — Сегодня амбиции у нас еще выше: представить нашу культуру и язык так, чтобы их красоту и силу по достоинству оценил весь мир».

Президент сказал также, что Украина «разрывает последние узы, которыми Москва привязывала нас к себе, заставляя нас столетиями ходить в церковь, о которой Шевченко говорил, что это "церковь-гроб"». Глава государства подразумевал получение Православной церковью Украины автокефалии, которую назвал «катастрофой тысячелетия для [президента России Владимира] Путина».

Свою речь президент Украины произнес во время мероприятия, посвященного 205-летию со дня рождения классика украинской литературы Тараса Шевченко, которое проходило 9 марта на Тарасовой горе в городе Каневе, где похоронен поэт.

Ранее сообщалось, что бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что Петр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов. О возможности побега из Украины, по мнению Ланового, якобы говорят желание Порошенко продать «Ленинскую кузницу» (принадлежащий ему актив киевского судостроительного завода, известный как «Кузница на Рыбальском», — прим. «Ленты.ру»), а также декларация о доходах, которые возросли в 82 раза за последний год.

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