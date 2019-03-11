Модель Victoria’s Secret вышла на публику в откровенном бюстгальтере

Модель бренда нижнего белья Victoria’s Secret Изабель Гулар приняла участие в бразильском карнавале в откровенном костюме. Об этом сообщает Daily Mail.
Фотографы запечатлели 34-летнюю супермодель в бюстгальтере из соединенных в цепи кристаллов, через которые просвечивала ее обнаженная грудь. Гулар дополнила свой наряд короткими черными шортами и белой рубашкой.
На празднике женщину сопровождала актриса Бруна Маркезини, которая также появилась в топе из прозрачной ткани, украшенном паттерном из кристаллов.
Ежегодный карнавал, во время которого участники наряжаются в яркие костюмы и выходят на улицы Рио-де-Жанейро, проводится в течение пяти дней. В 2019 году праздник стартовал 1 марта, в танцевальных программах выступили около семи миллионов человек.
В феврале на вечеринку после премии «Оскар» американская актриса и певица Зои Кравиц надела прозрачный бюстгальтер из золота 750-й пробы. Стоимость золотого металлического топа-кольчуги, через который просвечивалась обнаженная грудь 30-летней Кравиц, составила 24 тысячи долларов (около 1,5 миллиона рублей).