Певица из непризнанной страны представит Молдавию на «Евровидении»

Представлять Молдавию на «Евровидении-2019» будет певица из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

Победительницей национального отборочного этапа стала Анна Одобеску из города Дубоссары, расположенного на левом берегу реки Днестр. На международном конкурсе девушка выступит с песней Stay.

Как отмечает девушка, участники группы DoReDos, представлявшие Молдавию в 2018 году, и коллектива Sunstroke, занявшие третье место на «Евровидении-2017», — уроженцы Приднестровья и выпускники местного музыкального колледжа имени Рубинштейна.

Ранее в феврале стало известно о том, что Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе из-за скандала, разразившегося после отказа участников национального этапа отбора выступать за страну на «Евровидении-2019» в Израиле.

Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев с песней Scream.

В 2017 году президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение главы Молдавии Игоря Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии. Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

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