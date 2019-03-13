Американские военные потратили десятки миллионов долларов на поедание крабов

Департаменты США намеренно прибегают к излишним тратам в конце финансового года, чтобы в будущем году им не урезали бюджет. К такому выводу пришел проект OpenTheBooks, проанализировав траты правительства за несколько лет.

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Ведомства опасаются, что им сократят финансирование, если они потратят меньше того, что им выдали. Чтобы по максимуму освоить бюджет, они покупают престижные дорогие вещи и еду. Так, за последнюю неделю в сентябре 2018-го суммарные траты департаментов составили 53 миллиарда долларов. Это больше, чем за весь август.

Политики приобрели кожаное кресло за 9 тысяч долларов, настольный футбол — за 11, тележки для гольфа — более чем за 670 тысяч долларов, а также пианино, трубы и тромбоны. На еду у ведомств ушло около 400 миллионов долларов.

За последние четыре года министерство обороны США потратило 55 миллионов долларов на снежного и камчатского краба, лобстеров и омаров. Другие департаменты в последний месяц финансового года ели стейки рибай, орехи пекан и сладости, заправляя это «различными сладкими соусами» — медом, кленовым сиропом и соусом из белого шоколада.

В конце 2018 года правительство США приостановило работу из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Рекордно долгий шатдаун продлился в США 35 дней. Политики не могли утвердить бюджет, поскольку были не согласны с заложенной в нем суммой на строительство стены на мексиканской границе. Это привело к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.

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