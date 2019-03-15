Девушка обнаружила в сети письма своих родственников из прошлого века

Британка Труди Шилум (Trudy Shillum) обнаружила на интернет-аукционе eBay открытки, адресованные ее бабушке и дедушке. О неожиданной находке сообщило издание Metro.

42-летняя жительница Глазго заинтересовалась историей своей семьи. Она ввела в поисковике Google свою фамилию и название лондонского района Лейтонстоун, где жили ее родственники.

В поисковой выдаче женщина увидела объявление о продаже двух старинных открыток. Обе были отправлены в 30-е годы XX века. В посланиях женщина по имени Роуз обращалась к ее бабушке и деду. В первой она объясняла, почему не смогла прийти к ним в гости, во второй — сердечно поздравляла их с годовщиной свадьбы.

Шилум приобрела оба лота за семь фунтов (около 600 рублей). Позднее женщина разместила фото открыток в Facebook и спросила родственников о Роуз. Ее отец вспомнил сразу двух подруг семьи с таким именем.

Британка также пыталась выяснить, как продавец заполучил раритетные открытки, однако тот оставил ее запрос без ответа.

Ранее жительница немецкого Гамбурга захотела продать на eBay своего мужа. Лот под названием «Муж использованный» она оценила в 18 евро (почти 1,5 тысячи рублей).

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