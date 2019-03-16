Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина

Судмедэксперты обнаружили у бывшего министра печати России и председателя правления холдинга «Газпром-медиа» Михаила Лесина перелом подъязычной кости и шеи. Это следует из 149-страничного отчета, который получило «Радио Свобода» из офиса главного судебного медика Вашингтона.

Как отмечается, травма могла быть получена в момент смерти или перед ней — подобные повреждения часто возникают при удушении, однако информации о том, что смерть Лесина носила насильственный характер, в отчете нет. В то же время эксперты не исключают, что шея экс-министра могла быть сломана уже после наступления смерти, например, во время вскрытия.

Из документа также следует, что сын Лесина Антон, который проживает в Беверли-Хиллз, подтвердил следователям, что его отец часто злоупотреблял алкоголем во время деловых поездок. При этом он заявил, что не знает, почему медиаменеджер в момент смерти находился в Вашингтоне.

Кроме того, в отчете говорится о том, что в день смерти Лесина детективу, который занимался расследованием этого дела, позвонил некий мужчина, представившийся «другом» умершего, и поинтересовался, где находится тело.

В феврале сообщалось, что суд Вашингтона обязал городского судмедэксперта обнародовать десятки протоколов вскрытия и другие материалы расследования по делу о смерти Лесина.

В январе 2018 года ФБР опубликовало сведения о расследовании смерти Лесина. Причиной летального исхода называлась «тупая травма головы», которую экс-министр получил в номере отеля в результате несчастного случая на фоне «сильной алкогольной интоксикации». Изучив записи с камер наблюдения, следователи заключили, что Лесин в этот момент был один.

Тело бывшего чиновника и медиаменеджера было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере отеля Dupont в Вашингтоне. Сразу после его кончины сообщалось, что причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование по делу было закрыто в октябре 2016 года.

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