Актер «Физрука» снабдил поздравления Борису Грачевскому сайтами проституток

Актер Владимир Сычев опубликовал поздравление с 69-летием для художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, из которого забыл стереть сайты, предлагающие сексуальные услуги. Об этом сообщает портал «Дни.ру» в понедельник, 18 марта.

«Мой кинопапа! Желаю тебе жить долго и счастливо! Здоровья и всех земных благ!» — написал артист в Instagram. Он выложил снимок экрана компьютера, на котором видно его совместное фото с Грачевским, а также вкладки с интернет-страницами проституток.

Позднее 47-летний актер удалил снимок из своего аккаунта. Заметившие это подписчики в шутку начали просить вернуть фото, но звезда «Физрука» стал удалять подобные комментарии.

Владимир Сычев — российский актер кино и телевидения. В подростковом возрасте он появлялся в киножурнале «Ералаш», а позднее обрел популярность благодаря роли в сериале «Физрук». Он также появлялся в шоу «Десантура», «Закон каменных джунглей» и «Исаев» и фильмах «Мамы», «Любка» и «Духless».

В 2010 году Сычев женился на Алесе Великановой. У пары двое детей.

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