В США подростка 100 раз пырнули ножом за желание выйти из банды

В США пять членов банды зарезали подростка, после чего подожгли тело. Об этом сообщила полиция штата Мэриленд, передает Fox News.

Жертвой членов сальвадорской банды MS-13 или Mara Salvatrucha («Мара Сальватруча» — «бригада сальвадорских бродячих муравьев») стал их соратник — 16-летний школьник Джексон Пинеда-Чикаса. Его смогли опознать после публикации снимка татуировки на левой руке.

Материалы по теме Меченые Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки Власть насилия Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут

Как выяснилось, подросток 8 марта вместе с еще четырьмя членами банды отправился на встречу в дом лидера вирджинской клики MS-13, располагающийся в Мэриленде, примерно в 100 километрах от города Ландовер Хилс. Именно там его и убили, нанеся ему 100 ударов ножом. После этого тело вывезли в Вирджинию, где выбросили на обочине дороги и подожгли.

В полиции отметили, что само по себе количество ран говорит о том, насколько жестоко атаковали Пинеда-Чикасу. При этом точная причина убийства не называется. Однако, по словам матери погибшего, ее сыну угрожали после слов о желании выйти из рядов банды.

Женщина рассказала, что приятели обвинили Джексона в общении с полицией и стали угрожать расправиться со всей семьей. В ответ он заявил, чтобы убивали именно его. Мать добавила, что у подростка с собой для защиты были ножи, отвертки и лезвия, но даже это он считал недостаточным.

По ее словам, их семья сбежала из Сальвадора в США после того, как Джексона там силой заставили вступить в ряды MS-13.

Обвинение в причастности к убийству уже предъявили 29-летнему лидеру клики Хосе Ордонезу-Зомете. Остальные четверо подозреваемых младше: им 16, 18, 20 и 25 лет.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!