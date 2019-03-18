В Киеве напали на наблюдательницу ОБСЕ

В центре Киева неизвестный напал на представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. Об этом пишет «Страна.ua».

По информации издания, француженка приехала в качестве наблюдателя в преддверии выборов президента Украины.

Инцидент произошел в районе полуночи, когда она возвращалась в гостиницу. Мужчина увязался за ней на одной из центральных улиц украинской столицы и начал просить у нее деньги. Получив отказ, он несколько раз ударил ее, после чего убежал. Потерпевшая утверждает, что ее хотели ограбить.

Врачи зафиксировали у пострадавшей легкие телесные повреждения.

Это уже второй инцидент с наблюдателями ОБСЕ на Украине. 13 февраля у международной наблюдательницы, которая прибыла на Украину из Норвегии контролировать ход выборов, стащили кошелек с телефоном в одном из ресторанов в центре Киева.

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