Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки

Житель Великобритании проделал путь в 320 километров, помогая незнакомцам добраться до умирающей матери. Об этом сообщает местная газета The Teesside Gazette.

Инцидент произошел в английском городе Стоктон-он-Тис. Супружеская пара, Рон и Шарлин Джиллис (Ron and Sharleen Gillies), направлялась из Эдинбурга в Кембридж на встречу с тяжело больной родственницей и попала в аварию. Они сделали несколько экстренных звонков, но служба спасения пообещала доставить их до ближайшей железнодорожной станции минимум через три часа.

В это время мимо проезжал 40-летний Дин Мур (Dean Moore) и заметил участников ДТП. Он припарковал машину и убедился, что никто из пассажиров не пострадал. Британец пообщался с Роном и Шарлин и, узнав их историю, предложил безвозмездную помощь. «Дин сказал: "Я отвезу вас", — вспоминает Рон. — Я ответил: "Это же в общей сложности 640 километров пути". Но он отмахнулся и повторил, что отвезет нас».

«Это был последний шанс увидеться с матерью. Я просто старался быть порядочным человеком, потому что очень много людей проезжали мимо», — объяснил Мур. 58-летняя Шарлин призналась, что ее мать умерла на следующий день после произошедшей аварии, и благодаря незнакомцу она успела застать ее живой и попрощаться.

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