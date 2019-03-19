Письмо отчаявшейся малоимущей девочки растрогало британцев

В Twitter набирает популярность письмо 11-летней девочки, пожаловавшейся члену британского парламента Стивену Тиммсу на бедственное положение ее семьи. После того, как лейборист опубликовал его на своей странице, историей девочки заинтересовались журналисты и неравнодушные люди.

Девочка писала, что они всемером ютятся в одной комнате. Вместе с двумя старшими сестрами она спит на полу, поэтому когда отец встает на работу, он вынужден включать свет в комнате, чтобы не наступить на дочерей.

Она призналась, что каждый день видит, как плачет ее мать, и рыдает сама. Девочка не ходит на дни рождения сверстников, поскольку ей придется звать их на свой праздник в ответ, а ее семья не может себе позволить принимать гостей.

Школьница посетовала то, что никто не заботится о ней и даже не хочет видеть ее счастливой. «Я чувствую, что вам все равно, потому что, если бы это было не так, вы бы помогли мне», — обратилась она в письме.

Автор послания отмечает, что не любит говорить о своих бедах, но у нее нет выбора, иначе ей никто не поможет.

Обращение отчаявшейся девочки растрогало подписчиков Тиммса. Пользователи отмечают, что письмо разбило им сердце, и негодуют из-за того, что за спорами вокруг Brexit люди забыли о проблемах обычных британцев. «Правительство тратит миллиарды, чтобы спастись, в то время как эти деньги должны быть потрачены на людей, которым принадлежат», — недоволен @PatJoslin из Лондона.

Сочувствующие девочке выражают надежду на то, что член правительства сможет ее спасти. Другие предлагают собственную помощь. Коуч Гарри Сингха (Harry Singha) заявил о намерении помочь семье хотя бы отпраздновать день рождения ребенка.

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