Трогательная записка школьницы на помятом автомобиле умилила пользователей сети

Пользователей сети умилил поступок американской шестиклассницы, которая оставила записку для мужчины, в чью машину врезался автобус. Пост владельца автомобиля Эндрю Сиповича (Andrew Sipowicz) доступен в Twitter.

Мужчина подошел к своему красному Ford Mustang и увидел глубокую вмятину на переднем крыле. На лобовом стекле лежала большая записка, написанная шестиклассницей, которая стала свидетелем произошедшего.

По словам девочки, в Mustang врезался школьный автобус. Женщина-водитель пыталась сдать назад во время парковки, однако зацепила припаркованный автомобиль. После ДТП она сразу же уехала.

В записке школьница извинилась за водителя и написала точное время аварии и номер автобуса. Более того, для наглядности она нарисовала общественный транспорт с находящимися внутри детьми.

Твит Сиповича за несколько дней набрал более 250 тысяч репостов и около 1,2 миллиона лайков. Комментаторы похвалили ребенка за находчивость и предрекли ему хорошее будущее в страховой компании.

Позднее Сипович написал, что нашел девочку, оставившую записку на стекле. Он намерен щедро отблагодарить свидетельницу ДТП, так как она сэкономила ему несколько тысяч долларов на ремонте авто.

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