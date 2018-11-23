Трогательная записка школьницы на помятом автомобиле умилила пользователей сети

Пользователей сети умилил поступок американской шестиклассницы, которая оставила записку для мужчины, в чью машину врезался автобус. Пост владельца автомобиля Эндрю Сиповича (Andrew Sipowicz) доступен в Twitter.
Мужчина подошел к своему красному Ford Mustang и увидел глубокую вмятину на переднем крыле. На лобовом стекле лежала большая записка, написанная шестиклассницей, которая стала свидетелем произошедшего.
По словам девочки, в Mustang врезался школьный автобус. Женщина-водитель пыталась сдать назад во время парковки, однако зацепила припаркованный автомобиль. После ДТП она сразу же уехала.
В записке школьница извинилась за водителя и написала точное время аварии и номер автобуса. Более того, для наглядности она нарисовала общественный транспорт с находящимися внутри детьми.
Твит Сиповича за несколько дней набрал более 250 тысяч репостов и около 1,2 миллиона лайков. Комментаторы похвалили ребенка за находчивость и предрекли ему хорошее будущее в страховой компании.
Позднее Сипович написал, что нашел девочку, оставившую записку на стекле. Он намерен щедро отблагодарить свидетельницу ДТП, так как она сэкономила ему несколько тысяч долларов на ремонте авто.